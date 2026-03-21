Las Chivas de Guadalajara se enfrentan este sábado 21 de marzo a Monterrey en el marco de la duodécima jornada del Clausura 2026, en el Estadio BBVA. Luego de tres victorias consecutivas frente a Atlas, Santos Laguna y León, el Rebaño Sagrado recuperó el liderato y apunta a asegurar antes de tiempo su boleto directo para la Liguilla.

Guadalajara venía de sufrir dos tropiezos frente a Cruz Azul y Toluca, hubo cierta preocupación de que el equipo sintiera los golpes y no pudiera recuperar su mejor versión. Sin embargo, el equipo dirigido por Gabriel Milito no dejó de creer en su estilo y salió adelante con grandes goleadas incluidas.

Del otro lado, Monterrey atraviesa un momento muy complicado. Su racha reciente indica una sola victoria en sus últimas siete presentaciones, además de la eliminación en Concachampions frente a Cruz Azul y derrota en el Clásico Regio frente a Tigres. Por tal motivo, Domenec Torrent fue despedido y en su lugar asumió Nicolás Sánchez.

¿Va por TV Abierta el Monterrey vs. Chivas?

Una de las dudas más frecuentes de la afición es dónde podrá verse el partido en vivo. En este caso, la respuesta es clara: el Monterrey vs. Chivas SÍ será transmitido por televisión abierta, más precisamente en Canal 5. Además, también estará disponible por la señal de TUDN. Y por supuesto, también podrás seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con videos, goles, polémicas y todo lo que deje el encuentro.

¿A qué hora se juega Monterrey vs. Chivas por el Clausura 2026?

El partido entre Monterrey vs. Chivas se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en el Estadio BBVA. El encuentro está pactado para que comience a las 19:05 horas del Centro de México.