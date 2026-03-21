Armando González sigue firme en la pelea por el bicampeonato de goleo, aprovechando la doble jornada de esta semana para recortar distancias con Joao Pedro, con quien ya está a solo un gol de diferencia. Sin embargo, la Jornada 12 se presenta como un punto de inflexión, ya que podría complicar sus aspiraciones y resultar determinante en la lucha por el liderato.

Armando González es el goleador de Chivas.

El reto no será sencillo. Chivas visita esta noche a Monterrey, uno de los rivales más exigentes del torneo, tal como lo ha reconocido el propio cuerpo técnico. Al mismo tiempo, Atlético San Luis enfrentará a León en un duelo donde los potosinos parten como favoritos, y si logran imponer condiciones como lo hizo el Guadalajara, Joao Pedro podría aprovechar para ampliar su cuota goleadora.

A diferencia del duelo ante Chivas, León contará ya con su nuevo director técnico, lo que podría traducirse en un equipo más ordenado en su visita a San Luis. Aun así, la responsabilidad de la Hormiga será clara: buscar el gol ante Monterrey para mantenerse en la pelea, sin depender de lo que ocurra en otros partidos.

Actualmente, Joao Pedro lidera la tabla de goleo con 10 anotaciones, seguido de cerca por Armando González con 9, mientras que Paulinho aparece en tercer lugar con 6. Los tres últimos campeones de goleo vuelven a protagonizar la disputa, por lo que cada jornada será clave para definir si la “Hormiga” logra un histórico bicampeonato.

¿A qué hora es el partido entre Rayados de Monterrey y Chivas de la Jornada 12 del Clausura 2026?

El compromiso entre Monterrey y Chivas se disputará este sábado 21 de marzo en el Estadio BBVA, en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible de forma gratuita por Televisa y TUDN, además de la opción en streaming a través de Vix Premium, que requiere suscripción, ofreciendo múltiples alternativas para seguir el encuentro.