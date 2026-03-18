Chivas vuelve a tener acción esta noche contra León por el pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Armando González es uno de los jugadores a seguir porque pelea por ser líder de goleo, por lo que repasamos cómo marcha en la tabla que lidera Joao Pedro.

El equipo de Gabriel Milito se destaca no solo por ir en busca de los partidos, sino que además sus centrodelanteros no paran de tener jugadas de gol. La Hormiga en el presente torneo se destacó por errar varios goles eran cantados como sucedió ante América, Atlas y otros.

Por otro lado, a Armando González hay que señalar a nombres como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marin, atacantes que entran anotan o asisten. Sin embargo, en Atlético de San Luis Joao Pedro no para de marcar goles.

Armando González es el goleador de Chivas.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

En la actualidad Armando González se ubica en la segunda posición en la tabla general de goleo con ocho goles, dos más que Paulinho de Toluca. El actual líder de goleo del torneo mexicano es Joao Pedro con 10 goles.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Actualmente Chivas se ubica en la tercera posición de la tabla general de posiciones con 24 puntos, uno menos que Toluca que es segundo y dos por debajo de Cruz Azul que es primero. Una victoria ante León lo deja como líder en solitario del Clausura 2026.