Chivas se prepara para enfrentar esta noche a León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara al juego de esta noche repasamos cómo queda el Guadalajara si pierde, empata o gana ante la Fiera en la búsqueda de volver a ser líder de la tabla general de posiciones.

No hay dudas de que el equipo de Gabriel Milito es uno de los grandes protagonistas en el torneo con un estilo de juego aceitado y que invita a pensar en que se puede alcanzar la 13. Por esta razón no es casualidad que en la actualidad se ubique en la tercera posición con 24 puntos.

Esta noche Chivas enfrentará a un León que cuenta con una plantilla de juego muy interesante, pero vive una crisis deportiva muy profunda luego de que Ignacio Ambriz haya renunciado a la dirección técnica. Por esta razón el encuentro de esta noche es un arma de doble filo en el que la victoria debería darse, pero no hay que confiarse porque enfrente hay un equipo que puede hacer daño.

Chivas viene de superar a Santos Laguna por 3-0. (Foto: IMAGO7)

¿Qué resultado necesita Chivas ante León para volver a líder del Clausura 2026?