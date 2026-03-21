Chivas y Monterrey se verán las caras este sábado en el Estadio BBVA, pero la previa ya comenzó a encenderse con la actividad de Fuerzas Básicas. En especial, el duelo entre los equipos Sub-21 regaló un auténtico partidazo, lleno de emociones, volteretas y goles que dejaron claro el talento que viene empujando desde abajo.

El encuentro arrancó con intensidad total. Monterrey pegó primero con un gol de vestidor al minuto 3, pero la reacción rojiblanca no tardó en llegar. Leonel Calderón empató el partido con un potente zurdazo al 23, y poco después Diego Latorre puso en ventaja a Chivas desde el punto penal, firmando la remontada parcial.

La segunda mitad mantuvo el mismo ritmo. Rayados igualó el marcador 2-2 también desde los once pasos, pero nuevamente Latorre apareció para devolverle la ventaja al Guadalajara con su doblete. Cuando parecía que Chivas se llevaba el triunfo, Monterrey empató al minuto 84, dejando el 3-3 final que obligó a definir el punto extra en penales, serie que terminó ganando el conjunto local.

Con este resultado, Chivas Sub-21 se coloca en la cuarta posición de la tabla con 20 puntos, confirmando el buen momento de la cantera rojiblanca. Este tipo de actuaciones refuerzan la proyección de varios jugadores que podrían dar el salto al primer equipo o al Tapatío en el corto plazo.

¿A qué hora juega el primer equipo de Rayados de Monterrey y Chivas de la Jornada 12 del Clausura 2026?

El primer equipo del Guadalajara visitará a Monterrey este sábado 21 de marzo en el Estadio BBVA, en un duelo programado para las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será gratuita por Televisa y TUDN, además de estar disponible en Vix Premium, ofreciendo distintas opciones para seguir el partido y apoyar a Chivas en su defensa del liderato.