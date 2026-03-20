Chivas tendrá una prueba clave la noche de este sábado cuando visite a Rayados de Monterrey, en un duelo fundamental para sus aspiraciones en el Clausura 2026. Tras recuperar el liderato, el objetivo del Guadalajara ahora es claro: defender la cima ante un rival que, pese a sus altibajos, se mantiene como uno de los candidatos a pelear en la Liguilla.

Chivas venció 0-2 en el Clausura 2024.

Aunque el partido se disputará en el Estadio BBVA, el escenario no parece intimidar al Rebaño. Desde la inauguración del Gigante de Hierro en el Apertura 2015, Chivas ha sabido competir con autoridad en esa cancha, acumulando 11 partidos oficiales con apenas dos derrotas, un registro que respalda su confianza para este compromiso.

Los números son contundentes. El Guadalajara ha ganado seis veces en ese estadio, incluyendo una victoria clave en la semifinal de la Copa MX del Clausura 2017, torneo que el Rebaño Sagrado terminaría conquistando. Además, ha sumado tres empates, lo que confirma que no suele sufrir cuando pisa la casa de Monterrey, un dato que ilusiona a la afición rojiblanca.

Este nuevo capítulo se escribirá en el marco de la Jornada 12 del Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un partido que internamente Gabriel Milito considera de los más exigentes del torneo. Aun así, Chivas saldrá con la intención de imponer condiciones y regresar con los tres puntos.

Rayados de Monterrey recibirá a Chivas con varias bajas clave y además con nuevo DT

El contexto del rival también juega su papel. Monterrey ha vivido un Clausura 2026 complicado, al grado de que los malos resultados derivaron en la salida de Domènec Torrent como director técnico. A esto se suma que varios jugadores importantes están en duda, como Sergio Canales, Lucas Ocampos, Fidel Ambriz, Íker Fimbres, Víctor Guzmán, Stefan Medina, Óliver Torres, Erick Aguirre y Alonso Aceves, lo que podría condicionar seriamente su rendimiento ante Chivas.