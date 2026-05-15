Más de 1.700 elementos trabajarán en el operativo de seguridad para la semifinal entre Chivas y Cruz Azul, un partido que se jugará con estrictos controles de acceso en el Estadio Jalisco.

Guadalajara ya entra en clima de semifinal y el ambiente alrededor del duelo entre Chivas vs. Cruz Azul promete ser de máxima atención. No solo por lo que está en juego dentro de la cancha, con el boleto a la Final del Clausura 2026 en disputa, sino también por todo lo que se moverá alrededor de un duelo de esta magnitud.

El partido tendrá además una particularidad importante: se jugará en el Estadio Jalisco, una casa con historia, peso y una logística completamente distinta a la del Akron, donde habitualmente hace de local el Rebaño. Ese cambio de sede obliga a reforzar cada detalle de acceso, movilidad y resguardo para una jornada que pinta para tener un lleno total.

Por eso, las autoridades de Guadalajara preparan un operativo de seguridad robusto, con la participación de más de 1,700 elementos entre policías, seguridad privada, paramédicos, Protección Civil y personal de apoyo. La idea es tener control total en los alrededores del estadio y en cada punto de ingreso para que la semifinal se viva con orden.

El dispositivo toma todavía más relevancia por los antecedentes de tensión y algunos episodios de vandalismo registrados en la previa del encuentro de Ida, un contexto que hace necesario extremar precauciones sin perder de vista que lo central sigue siendo el futbol. El objetivo es claro: que la fiesta sea rojiblanca, pero también segura.

Recomendaciones de las autoridades para quienes asistan al Chivas vs. Cruz Azul

En ese marco, las autoridades recomendaron a la afición llegar con hasta tres horas de anticipación, evitar llevar pirotecnia y respetar todos los protocolos de revisión. Todo está puesto para que Chivas y Cruz Azul protagonicen una noche de máxima exigencia, con el estadio a reventar y un fuerte operativo para cuidar cada detalle fuera del campo.