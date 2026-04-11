Para hablar de la Selección Mexicana, pocas voces tienen tanto peso como la de Ramón Morales, dos veces mundialista y referente histórico del Club Deportivo Guadalajara.

El ex futbolista se pronunció sobre la posible convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, poniendo especial atención en los jugadores de Chivas y en ese sentido, no dudó en respaldar a Raúl Rangelcomo el candidato ideal para adueñarse de la titularidad en la portería.

“El momento y las actuaciones de “Tala” le dan para ser titular. Al final, “Tala” es un portero joven, con poca experiencia en partidos de selección nacional. Viene un mundial, ¿Si se equivoca previo a los partidos, lo pones titular? Entonces, también me gusta entender un poco a Javier”, dijo Ramón Morales.

“Quiero que sea “Tala” el portero titular del Mundial, sí, pero también quiero entender a Javier que quiere tener un respaldo en caso de una situación con un portero de experiencia, como una especie de rompase en caso de emergencia”, agregó.

Todo apunta a que Raúl Rangel se encamina a convertirse en el portero titular de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026, consolidándose como una de las principales apuestas para resguardar el arco nacional.

¿Quiénes son los porteros que Javier Aguirre tiene considerados para el Mundial?