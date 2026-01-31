Las Chivas de Guadalajara se enfrentan este sábado 31 de enero al Atlético San Luis por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Alfonso Lastras. Tras vencer por 2-1 a Querétaro en su último compromiso, el equipo de Gabriel Milito llega con paso ideal y como uno de los líderes del certamen. A continuación, repasamos si el encuentro será o no transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta.

Chivas ha tenido un inicio soñado de campeonato, con triunfos ante Pachuca, Juárez y Querétaro, lo que le permitió sumar nueve puntos de nueve posibles y colocarse en la parte alta de la tabla. La victoria ante los Gallos Blancos significó además la tercera consecutiva para el Rebaño, que buscará mantener la racha ahora fuera de casa.

Del otro lado estará Atlético San Luis, que intentará hacerse fuerte como local en el Alfonso Lastras y frenar el buen momento rojiblanco. El conjunto potosino ha mostrado irregularidad en el arranque del torneo, pero suele elevar su nivel cuando juega ante su gente.

¿Va por TV Abierta Atlético San Luis vs. Chivas?

Una de las principales dudas de la afición es dónde podrá verse el partido en vivo. En este caso, la respuesta es clara: el Atlético San Luis vs. Chivas NO será transmitido por televisión abierta.

El encuentro se podrá ver EN VIVO a través de ESPN México y Disney+ Premium. Además, como siempre, podrás seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con toda la cobertura, videos, goles y lo más destacado del partido.

¿A qué hora se juega Atlético San Luis vs. Chivas por el Clausura 2026?

El partido entre Atlético San Luis y Chivas se disputará este sábado 31 de enero en el Estadio Alfonso Lastras. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).