Las Chivas de Guadalajara quieren seguir con su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX. Este sábado, el Rebaño Sagrado visitará al Atlético San Luis en busca de su cuarta victoria consecutiva en el encuentro correspondiente a la Jornada 4. Los dirigidos por Gabriel Milito deberán hacerse fuertes en un recinto que históricamente se le hace cuesta arriba al conjunto rojiblanco.

Después del receso por los amistosos de la Selección Mexicana, Chivas quiere volver en donde lo había dejado tras vencer a Pachuca, Juárez y Querétaro. En frente, estará un rival que viene de perder ante Tigres, derrotar al América e igualar ante Xolos de Tijuana. Además, finalmente retendrá a Juan Manuel Sanabria, quien rechazó una oferta del Real Salt Lake de la MLS.

Alineación de Chivas vs. San Luis

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Richard Ledezma

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Bryan González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Atlético San Luis