El nuevo jersey alternativo azul de Chivas para el Clausura 2026 fue presentado oficialmente ayer por la mañana y desde su lanzamiento generó un fuerte impacto en redes sociales. La playera, que forma parte de lo que sería una de las últimas de la marca Puma como patrocinador del Guadalajara, no pasó desapercibida y provocó una avalancha de reacciones entre los aficionados, muchas de ellas críticas por el color elegido y la saturación de patrocinadores.

El uniforme se estrenaría este sábado en la visita al Atlético San Luis, y más allá del rechazo inicial, tanto el club como la marca justificaron el uso del color azul como parte de un concepto conmemorativo, ya que la prenda fue diseñada para celebrar los 120 años del Club Deportivo Guadalajara.

Chivas estrenará su playera azul este sábado ante San Luis (@Chivas)

Al tratarse de una tercera equipación, la intención fue alejarse deliberadamente del tradicional rojo y blanco para presentar una playera especial, distinta y con carga simbólica. El diseño también incluye referencias a los orígenes del club, con guiños al Club Unión, antecedente histórico del Guadalajara. En ese contexto, el azul, acompañado por detalles dorados, busca evocar los primeros pasos institucionales del equipo y reforzar la idea de aniversario, más cercana a una pieza conmemorativa que a una camiseta de uso regular.

Desde la institución remarcaron que este jersey no reemplaza la identidad rojiblanca, sino que está pensado para ser utilizado únicamente en partidos específicos del torneo como uniforme alternativo. Sin embargo, en redes sociales muchos aficionados consideraron que el tono elegido y la cantidad de publicidad afectan la esencia del escudo, una crítica que se repitió con fuerza tras el anuncio oficial.

¿Puma todavía no se despide de Chivas?

Aunque se pensaba que el jersey azul sería el último de Puma con Chivas, la marca alemana aún tendría previstos dos lanzamientos más antes de despedirse en verano. Según reveló el influencer Futboltuber, Puma planea una camiseta verde por el Mundial, prevista para marzo, y un jersey especial por los 120 años del club en mayo, que sería foliado y de venta general, como cierre de su etapa con el Guadalajara.