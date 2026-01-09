El canterano de los Tuzos del Pachuca, Hirving “Chucky” Lozano, no entró en los planes de San Diego FC de la Major League Soccer (MLS), luego de una campaña con el equipo estadounidense y el director técnico, Mikey Varas, reveló por qué no lo consideró.

“Lo que te puedo decir, porque no vale la pena entrar en detalles tan largos, es que esta fue una decisión que se tomó por un análisis de todo el año. Esto no fue algo que pasó por una sola cosa o al final del año. Fueron muchas cosas que analizamos para decir que no encajamos juntos”, comentó.

“No es para juzgar a nadie, ni a nosotros como club ni a él como persona o como jugador. Simplemente no fue un buen fit y lo mejor es que nosotros seguimos. Es todo”, agregó.

Después de que no entrara en planes de San Diego FC, el extremo mexicano ha sido vinculado con varias escuadras de la Liga MX, entre ellos nuestras Chivas, pero su alto sueldo lo hace imposible.

“Chucky” Lozano no entró en planes de San Diego FC.

¿Cuál era el sueldo del “Chucky” Lozano en San Diego FC?

De acuerdo con información de ESPN, Hirving “Chucky” Lozano percibía en San Diego FC alrededor de 6 millones de dólares, es decir, poco más de 107 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, el doble de lo que recibía Javier “Chicharito” Hernández en el Club Deportivo Guadalajara.