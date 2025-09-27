Las Chivas de Guadalajara no pudieron disputar su partido contra Puebla la noche del viernes 26 de septiembre, debido a la fuerte lluvia que se desató en la capital de la Angelópolis, por lo cual el encuentro de la Jornada 11 dentro del Apertura 2025 se jugará esta tarde en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, hay un tema que preocupa a algunos de los aficionados que contaban con su boleto para dicho compromiso, pues por falta de tiempo o de las actividades habituales de cada familia, es posible que no puedan asistir al inmueble poblano.

Por ello, la directiva de La Franja emitió un comunicado para explicar dos puntos importantes. El primero es que el ticket digital o físico tendrá validez para el compromiso de esta tarde en la misma zona donde lo adquirieron.

Así lucía el Estadio Cuauhtémoc la noche del viernes. Foto: Imago7/Manlio Contreras

Y la otra es que en caso de no tener el tiempo o el deseo de presenciar el juego entre Chivas y Puebla podrán solicitar el reembolso a través de la empresa boletomovil.com, donde se especifican las condiciones para recuperar el dinero invertido en los siguientes días, es decir, nadie se quedará con las manos vacías.

¿Qué dijo Puebla al respecto?

“Los aficionados que no puedan asistir y deseen obtener un reembolso, lo podrán tramitar siguiendo las políticas correspondientes de boletomovil.com. Por último, el resto de nuestra afición que desee asistir al encuentro de este sábado podrá adquirir sus boletos en las taquillas del estadio a partir de las 10:00 am o en boletomóvil”, fue parte de lo que publicó el equipo camotero de cara al duelo ante Chivas que se jugará a las 17:00 horas y se podrá observar por Azteca Siete.