Las Chivas de Guadalajara jugarán el partido frente a Puebla la tarde del sábado 27 de septiembre en punto de las 17:00 horas, luego de que fue postergado por la intensa lluvia que cayó en la Angelópolis la noche del viernes, pero antes de que se tomara la decisión hubo varios reportes desde el Estadio Cuauhtémoc para ver las condiciones de la cancha.

El Rebaño Sagrado entrará en acción esta tarde frente a La Franja donde se espera que el equipo que dirige Gabriel Milito sume una segunda victoria consecutiva. Pero antes de que se decidiera modificar la fecha y el horario del partido, se hicieron varias pruebas sobre el terreno de juego.

Uno de los principales protagonistas de esta situación fue el reportero de Azteca Deportes, Omar Villarreal, quien estuvo en todo momento informando sobre las condiciones del césped y en uno de los momentos más divertidos se puso a calentar sobre la cancha.

Mientras Christian Martinoli, Zague y Jorge Campos se encontraban en la transmisión desde la Ciudad de México, Villa Villa relataba que era imposible jugar en esas condiciones, por lo que hizo algunos movimientos como si estuviera calentando, lo cual generó las risas de los conductores.

Luis Romo quería jugar el viernes en Puebla

De acuerdo a información del mismo comunicador de Tv Azteca, Luis Romo en todo momento tuvo la intención de jugar en el Estadio Cuauhtémoc, a pesar de que el césped se vía muy maltratado por la lluvia que azotó la zona del inmueble antes del partido: “Se puede jugar, hemos jugado en peores canchas“.