La realización del partido entre Puebla y el Club Deportivo Guadalajara depende, una vez más, del clima. El encuentro por la jornada 11 del Apertura 2025 ya se suspendió el viernes por la noche. El campo de juego presentaba unas condiciones que hacían imposible el desarrollo normal de un partido de futbol.

La Liga MX reprogramó el partido para las 17 horas de este sábado. Sin embargo, la lluvia persiste en Angelópolis, por lo que sigue afectando a la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El periodista Omar Villarreal posteó un video en su cuenta de X de cómo se encuentra el césped y generó preocupación.

A diferencia del Estadio Akron, el Cuauhtémoc no cuenta con un sistema de drenaje de última generación. El recinto que será mundialista en 2026 fue sometido a una refacción en su drenaje bajo revisión FIFA. De esta manera, quedará en las mejores condiciones para la próxima copa del mundo.

Empleados del Estadio Cuauhtémoc trabajan para secar el campo de juego

Lo que genera esperanza en la previa al Puebla vs. Chivas es que los trabajadores del Estadio Akron se encargan de secar el campo de juego. El citado cronista de TV Azteca reveló que la lluvia en Angelópolis calmó un poco, por lo que se abre una puerta de ilusión para que el partido no se vuelva a aplazar.