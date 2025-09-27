Las Chivas de Guadalajara jugarán su partido por la Jornada 11 dentro del Torneo Apertura 2025 contra Puebla, la tarde de este sábado 27 de septiembre, luego de que los silbantes tomaron la determinación de reprogramarlo hasta las 23:00 horas del viernes 26 de septiembre.

El silbante del partido entre el Rebaño Sagrado y La Franja es Ismael Rosario López, quien en todo momento estuvo dentro del Estadio Cuauhtémoc revisando el terreno de juego con el balón en las manos haciendo el ejercicio de botar el balón, pero éste se quedaba atrapado en el lodo, lo cual generó severas críticas por parte de Fernando Guerrero, el exsilbante y ahora analista de TUDN.

“La cancha del @ClubPueblaMX vs @Chivas está anegada para jugar y el principio principal de la regla de juego es “cuidar la integridad física de los jugadores. De dónde sacan los árbitros que botando el balón se puede jugar? Eso que tiene que ver con la integridad del jugador”, lanzó el Cantante en su cuenta de X.

El encuentro se jugará este sábado 27 de septiembre en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México y de acuerdo al pronostico de lluvias, se espera que haya precipitaciones pluviales a la hora del duelo.

Chivas está en la posición 11 de la tabla general

Guadalajara llega a este importante compromiso en el lugar 11 de la tabla general con 11 unidades y después de haber derrotado a Necaxa a media semana. El objetivo de Gabriel Milito es sumar una nueva victoria que los coloque en la zona de Play In, luego del descalabro de Léon que es el lugar 10 de la clasificación.