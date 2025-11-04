Chivas debe inflar el pecho y sentirse orgullo porque Armando González no solo es el goleador del equipo, sino que además es el líder de goleo junto a Paulinho y Joao Pedro. Tras su undécimo gol contra Pachuca, Paco Gabriel de Anda, exdirectivo del Guadalajara, afirmó que la Hormiga debe creérsela, consejo que nadie se atrevería a dar en México debido a que buscarían que se tome todo con calma.

Tuvieron que pasar al menos cuatro años para que el Rebaño Sagrado tuviera en sus filas un atacante letal que marque la diferencia en cada uno de los partidos. Alan Pulido, cuarta opción en el equipo de Gabriel Milito, fue el último campeón de goleo que tuvo el conjunto rojiblanco en el Apertura 2019.

Armando González ante Pachuca anotó su undécimo gol en el Apertura 2025 y es líder de goleo del Apertura 2025 junto a Paulinho y Joao Pedro. Tras lo sucedido contra los Tuzos, Paco Gabriel de Anda marcó uno de los puntos a mejorar de la Hormiga y señaló que debe creérsela.

Armando González es líder de goleo. (Foto: IMAGO7)

“Está compitiendo contra Paulinho y Joao Pedro, dos grandes delanteros. Hay que dimensionar lo que está haciendo González. Le falla los mano a mano. Tuvo dos contra Querétaro que no pudo concretar y dos mano a mano con Pachuca que no pudo concretar, pero es un tipo maduro, es un tipo completo, maneja los dos perfiles, remata bien de cabeza”, expresó en la mesa de Futbol Picante.

Y agregó: “En México somos muy de ‘que se vaya con calma. Los pies en la tierra’. Yo le diría que mejor que se la crea. Que no se limite, que se la crea. No significa que tenga desplante ni mucho menos. Que se la crea. Va en camino a convertirse en un tipo importante en esa posición. El último que lo consiguió de las fuerzas básicas de Chivas fue el Chicharito y nadie se imaginaba cuando quedó en campeón de goleo con 10 goles que llegara hasta donde llegó. La Hormiga tiene un techo altísimo hasta donde él quiera a llegar a partir del trabajo”.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Chivas en el Apertura 2025?

Armando González y Chivas volverán a tener acción en el Apertura 2025 de la Liga MX cuando enfrente a Rayados de Monterrey por la jornada 17 en el Estadio Akron a las 17:00 del Centro de México. El partido se podrá ver solamente Amazon Prime en México, mientras que por Telemundo en Estados Unidos.