Desafortunadamente, el partido entre Pumas y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025 se retrasó debidoa las condiciones climatológicas en la Ciudad de México.

El encuentro a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario estaba progamado originalmente a iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y como era de esperarse, este cambio hizo enojar tanto a la afición del equipo capitalino como a la de las Chivas.

“El partido Pumas contra Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs”, fue el comunicado de la Liga MX en redes sociales.

“Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”, agregaron.

Cabe mencionar que al rededor de las 17:15 horas, tiempo del centro de México, comenzó a llover en el sur de la capital del país, hecho que complicó la llegada de ambos conjuntos y de los hinchas al inmueble.

¿A qué hora comenzará el partido entre Pumas y Chivas?

Asimismo, la Liga MX confirmó que la hora del encuentro entre Pumas y Chivas, correspondiente a la Fecha 12 de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca arrancará a las 19:35 horas, luego de que salieran a calentar los jugadores de ambas escuadras al filo de las 19:00 horas.