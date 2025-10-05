Chivas se prepara para una nueva jornada de futbol debido a que enfrenta esta noche a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario. De cara al partido del Rebaño Sagrado repasamos cómo, dónde y a qué hora se podrá ver EN VIVO el duelo frente a los Universitarios.

El equipo de Gabriel Milito llegará a este duelo con la moral en alto debido a que se acaba de lograr dos victorias consecutivas. El fin de semana pasado superó a Puebla por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc gracias a los goles de Bryan González, de tijera, y Omar Govea, tiro de larga distancia, para dormir por primera vez en la zona de Play-in.

Este domingo Chivas llega con la necesidad de ganar para que los puestos de clasificación directa no se escapen tras la victoria Pachuca. A su vez, suma de a tres servirá para estirar la pequeña ventaja que hoy existe con Pumas décimo de la tabla general, Atlas, undécimo, y León, décimo segundo.

Chivas viene de superar a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. (Foto: IMAGO7)

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs. Chivas por el Apertura 2025?

El duelo entre Chivas y Pumas por el Apertura 2025 se jugará este domingo 5 de octubre a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Olímpico Universitario. El duelo se podrá seguir en México por Canal 9, TUDN y via streaming por VIX Premium, mientras que en Estados Unidos por la señal de Televisa. Obviamente que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con Ciudad de México con el equipo de Gabriel Milito.

¿Cuál es el próximo rival de Chivas en el Apertura 2025?

El próximo rival de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX será Mazatlán en el Estadio Akron por la jornada 13. El juego se llevará adelante post fecha FIFA el próximo sábado 18 de octubre a las 19:05 del Centro de México, por lo que solamente se podrá ver en Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos.