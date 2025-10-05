Chivas llega a la jornada 12 del Apertura 2025 con la necesidad de ratificar ante Pumas los puntos obtenidos en los últimos dos partidos. De cara a este duelo crucial para afianzarse en la zona de Play-in, repasamos si el encuentro irá o no EN VIVO por televisión abierta en el territorio mexicano o si se tendrá que pagar una suscripción.

El Rebaño Sagrado de Gabriel Milito comenzó a acomodarse en la tabla general de posiciones luego de haberse quedado con los últimos seis partidos. Ante Necaxa se sufrió, pero el conjunto rojiblanco ganó 3-1 con golazo de Samir Inda, mientras que frente a Puebla lograron ganar por 2-0 con un campo de juego horrible.

Esta noche Chivas enfrenta a Pumas que viene de perder por goleada ante América en el Clásico Capitalino. Una victoria del Guadalajara lo afianza en la zona de Play-in y presiona a Tijuana y FC Juárez a ganar en su próximo partido, mientras que los Universitarios quedarían muy expuestos a que León o Atlas lo superen en el siguiente partido.

Chivas viene de superar a Puebla por 2-0. (Foto: IMAGO7)

¿Chivas vs. Pumas va por TV abierta?

En medio de este contexto la gran pregunta que surge es si el partido entre Chivas y Pumas se podrá seguir por TV abierta. La respuesta es sí debido a que se podrá seguir por Canal 9, TUDN y VIX Premium vía streaming. Obviamente que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en CU.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Pumas?

Teniendo las formaciones de los últimos partidos, Chivas saldría a la cancha con Raúl Rangel en la portería; en defensa Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Tapias y Bryan González; en el medio Omar Govea, Rubén González, Santiago Sandoval y Efraín Álvarez; y en el ataque Armando González.