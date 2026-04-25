Las Chivas de Guadalajara afrontan su último compromiso de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX. Este fin de semana, por la Jornada 17, el Rebaño Sagrado recibirá a Tijuana en el Estadio Akron, con la gran oportunidad de asegurar el liderato del torneo de cara a la Liguilla.

El equipo dirigido por Gabriel Milito depende de sí mismo para terminar en la cima de la tabla. Una victoria frente a los Xolos le permitiría no solo finalizar como líder, sino también garantizar la localía en todas las series de eliminación directa, incluida una eventual final. Incluso, podría darle también el primer lugar de la tabla anual, a la espera de lo que suceda con Toluca y Cruz Azul.

¿Chivas vs. Tijuana va por TV Abierta?

Una de las preguntas habituales de la afición rojiblanca es si el encuentro será transmitido por algún canal de TV Abierta. La respuesta para este partido es negativa, ya que todos los encuentros del Guadalajara como local son exclusivos de Amazon Prime.

Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te traeremos el minuto a minuto EN VIVO, con todas las incidencias más destacadas: goles, jugadas clave, polémicas y videos.

¿A qué hora juegan Chivas contra Tijuana?

El encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 entre Chivas y Tijuana tendrá lugar en el Estadio Akron, a partir de las 19:07 horas (tiempo del centro de México).