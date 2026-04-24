Chivas llega al cierre del Clausura 2026 en lo más alto. Con 35 puntos, el equipo de Gabriel Milito no solo lidera la tabla, sino que además alcanzó su mejor registro histórico en torneos cortos. Sin embargo, el empate sin goles ante Necaxa dejó una sensación extraña: no pudo asegurar el primer lugar y ahora todo se definirá en la última jornada ante Tijuana.

En ese contexto, el debate se trasladó a la televisión y encendió la polémica. En Fox Sports, durante el programa La Última Palabra, varios analistas coincidieron en un punto que cayó como un baldazo de agua fría para el entorno rojiblanco: este Guadalajara, pese a todo lo que logró, no sería el máximo favorito al título.

“No es el máximo favorito… porque hay equipos que no van a tener tanta merma”, lanzó Yayo de la Torre, apuntando directamente al impacto que tendrán las convocatorias a la Selección Mexicana. La postura fue acompañada por Carlos Hermosillo, quien fue aún más contundente: “Con el mejor torneo sí… pero si le quitan cuatro o cinco me parece imposible”.

Joaquín del Olmo también se sumó a la línea crítica: “Para mí no es favorito por la merma que va a tener”, reforzando la idea de que la Liguilla podría jugarse en condiciones desiguales para el Rebaño. Incluso se puso sobre la mesa el contraste con otros equipos que cuentan con extranjeros y no sufrirán tantas bajas.

Yayo de la Torre elogia el trabajo de Chivas y Gabriel Milito

Para Yayo de la Torre, Chivas combina elogio y duda: “Es el mejor torneo, no solo en puntos sino en la forma de juego… hay que estar orgullosos, incluso se juega mejor que en mi etapa”, destacó, aunque advirtió que “no es el máximo favorito… porque otros equipos no tendrán tanta merma”, y dejó una sentencia que marca el desafío: “Le tienen que hacer un monumento a Milito si gana el campeonato sin seleccionados”.