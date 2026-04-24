Armando González está firmando un gran Clausura 2026, torneo en el que se mantiene en la pelea por el campeonato de goleo con 12 anotaciones, apenas una menos que el actual líder, Joao Pedro. De lograr empatarlo o superarlo en la última jornada, la Hormiga conseguiría un histórico bicampeonato de goleo, aunque todo apunta a que esa meta individual no es la prioridad principal en su mente.

En una reciente entrevista para Fox Sports, el delantero rojiblanco dejó muy clara su postura al respecto. Aunque reconoció que le gustaría conseguir el bicampeonato de goleo, también aseguró que su principal objetivo es ayudar a Chivas a conquistar la Liga MX, entendiendo que los logros colectivos siempre estarán por encima de cualquier reconocimiento individual, además de que el impacto en la afición sería mucho mayor.

Armando González interesa en Europa

“(Prefiero ganar la) Liga. El campeonato de goleo le daría muchas alegrías a la gente, pero no se compara con la alegría que daría el campeonato con Chivas”, declaró el atacante, dejando en claro que su mentalidad está enfocada en conseguir un título colectivo antes que cualquier logro personal.

Ahora, González tendrá una prueba determinante en la última jornada del Clausura 2026, cuando Chivas reciba a Xolos en un partido que será clave tanto para el equipo como para la tabla de goleadores. El delantero rojiblanco necesitará marcar sí o sí para mantenerse en la pelea con Joao Pedro, además de esperar que el brasileño no anote en su compromiso ante Juárez, manteniendo así viva la batalla por el liderato de goleo.

Armando González no podrá disputar la Liguilla por la convocatoria a Selección

La polémica convocatoria extraordinaria de Javier Aguirre seguirá generando conversación en los próximos días, pues aunque el gran objetivo de Armando González sea conquistar la Liga MX con Chivas, no podrá participar en la Liguilla. El delantero rojiblanco deberá integrarse a la concentración previa al Mundial, situación que obligará al cuerpo técnico a reorganizar su ataque justo en la etapa más importante del torneo.