Armando “Hormiga” González afronta un fin de semana crucial con la posibilidad de meterse en un grupo muy selecto del futbol mexicano: el de los bicampeones de goleo. Una hazaña que no se consigue desde hace más de dos décadas y que podría marcar un punto de inflexión en su carrera con el Club Deportivo Guadalajara.

El delantero de 23 años de edad vive uno de los momentos más destacados de su carrera. Más allá de su racha goleadora, está ante la posibilidad de firmar una marca histórica en una liga donde, desde hace años, el protagonismo en el goleo ha estado dominado por futbolistas extranjeros.

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, los delanteros mexicanos han tenido una presencia intermitente en la cima de la tabla de goleo. La regularidad ha sido el principal desafío, y repetir como máximo anotador en torneos consecutivos se ha convertido en una hazaña particularmente difícil de alcanzar.

Armando González va por la marca de Jared Borgetti.

Jared Borgetti, el último mexicano bicampeón de goleo en la Liga MX

Para encontrar el último antecedente hay que remontarse a Jared Borgetti, quien firmó el bicampeonato de goleo entre el Invierno 2000 y el Verano 2001. Desde entonces, ningún delantero mexicano ha logrado repetir la hazaña, lo que dimensiona la magnitud de la oportunidad que hoy tiene Armando González.

Cabe mencionar que de conseguirlo, no solo pondría fin a una sequía de 25 años, sino que también reivindicaría el peso del delantero mexicano en una posición que recientemente ha sido dominada por extranjeros. Aunado a esto, se convertiría en el primer bicampeón de goleo en la historia de Chivas.