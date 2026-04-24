El Club Deportivo Guadalajara igualó sin goles frente a los Rayos del Necaxa en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, un resultado que, más allá del marcador, tuvo un peso histórico.

Con ese punto, el Rebaño Sagrado alcanzó las 35 unidades y firmó la mejor cosecha en torneos cortos dentro de la institución, así que el estratega argentino ya hizo historia.

Nuestras Chivas aún tienen para elevar la cifra hasta 38, dependiendo de lo que suceda el próximo sábado en la Jornada 17, cuando reciba a Xolos de Tijuana en el Estadio Akron.

Cabe mencionar que nunca antes el Club Deportivo Guadalajara había rebasado la barrera de los 34 puntos; una marca que hoy queda atrás gracias a la gestión de Gabriel Milito.

En cuatro ocasiones anteriores, Chivas había alcanzado los 34 puntos en Fase Regular bajo el mando de Ricardo Ferretti en Verano 1997 e Invierno 1998, con Hans Westerhof en el Clausura 2004 y con Veljko Paunović en el Clausura 2024.

Un dato que resalta es que en todas esas campañas el equipo alcanzó la final; sin embargo, únicamente Ricardo Ferretti logró coronarse campeón en el Verano 1997, tras imponerse a Toros Neza. Las otras definiciones terminaron en derrota: ante Necaxa en 1998, Pumas en 2004 y Tigres en 2024.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Clausura 2026?

Después de 16 fechas del Torneo Clausura 2026, nuestras Chivas se ubican en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 35 unidades, con un balance de 11 victorias, dos empates y tres descalabros.