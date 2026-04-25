Un momento inolvidable se vivió a las afueras de las instalaciones de Chivas, cuando Armando “Hormiga” González y su papá se encontraban a bordo de su automóvil y fueron interceptados por un grupo de aficionados; entre ellos, una fanática que provocó la sonrisa de ambos.

De pronto, una fanática irrumpió para gritar “¡suegro!”, lo que hizo que se detuvieran y bajaran el cristal para escucharla con atención. Tras repetirles el llamado, ambos respondieron con una sonrisa, y el papá de la “Hormiga” volvió a subir la ventana para continuar su trayecto.

Cabe mencionar que el futbolista de 22 años de edad suma 12 anotaciones y está ante una oportunidad poco común en el futbol mexicano: convertirse en bicampeón de goleo, una hazaña que ningún delantero nacional consigue desde hace más de dos décadas.

Sin embargo, la pelea está al rojo vivo, pues tiene por delante a Joao Pedro, elemento del Atlético de San Luis, quien lidera la tabla de goleo con 13 tantos.

De conseguirlo, la ‘Hormiga’ no solo rompería una larga sequía, sino que también revalorizaría la figura del delantero mexicano en una posición que, en años recientes, ha estado marcada por el dominio extranjero.

¿Quién fue el último mexicano bicampeón de goleo en la Liga MX?

El último mexicano en firmar un bicampeonato de goleo fue Jared Borgetti, luego de hacerlo entre el Invierno 2000 y el Verano 2001. Desde entonces, ningún delantero nacional ha repetido como máximo anotador en torneos consecutivos, lo que dimensiona la magnitud de lo que Armando González tiene al alcance.