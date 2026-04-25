En la antesala del partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, uno de los focos fuera de la cancha está en el valor de dos de sus protagonistas: Armando Gonzálezy Gilberto Mora, quienes representan presente y futuro del futbol mexicano.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el delantero de Chivas, “Hormiga” González atraviesa el mejor momento de su carrera, reflejado también en su cotización, la cual actualmente alcanza los 15 millones de dólares.

Este crecimiento ha sido impulsado por su capacidad goleadora y su protagonismo en el ataque del Rebaño Sagrado, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX.

Armando González tiene un valor de 15 millones de dólares.

Por su parte, el joven mediocampista del cuadro fronterizo, cuenta con un valor estimado de 10 millones de dólares, una cifra que también lo coloca entre los talentos más importantes del balompié azteca pese a su corta edad.

Sin embargo, más allá de su valor actual, en el entorno de Xolos de Tijuana se habla de que el club buscaría vender a Gilberto Mora por una cifra superior a la que marca el mercado, apostando por su potencial a futuro y el interés que ha despertado tanto a nivel nacional como internacional, algo común en jugadores jóvenes con alto margen de crecimiento.

Gilberto Mora tiene un valor de 10 millones de dólares.

Así, el enfrentamiento entre Chivas y Xolos no solo pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos distintos, sino también a dos futbolistas que reflejan diferentes etapas en su carrera.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Xolos?

abe destacar que el cotejo entre el Club Deportivo Guadalajara y los Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 25 de abril en el Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México), con transmisión a través de Amazon Prime Video.