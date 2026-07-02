Armando González llegó a la Copa del Mundo como el delantero mexicano con mejor momento en la Liga MX, luego de convertirse en campeón de goleo del Apertura 2025 y subcampeón en el Clausura 2026. Ese rendimiento hacía pensar que el canterano de Chivas tendría un papel importante bajo las órdenes de Javier Aguirre, especialmente considerando que venía de consolidarse como uno de los atacantes más letales del futbol mexicano.

Armando González ya no vería minutos con el TRI

Sin embargo, su protagonismo comenzó a disminuir desde los partidos de preparación de la Selección Mexicana. Ya en la Copa del Mundo, la Hormiga únicamente disputó 14 minutos en el encuentro inaugural frente a Sudáfrica y desde entonces no ha vuelto a tener actividad. Ahora, un reporte del periodista Gibrán Araige señala que Javier Aguirre lo tendría como la última opción en la delantera, por lo que no volvería a sumar minutos durante el torneo.

La información provocó una fuerte reacción entre la afición rojiblanca, que volvió a cuestionar las decisiones de Javier Aguirre respecto al manejo de Armando González. Muchos seguidores consideran que el delantero de Chivas hizo méritos suficientes durante la temporada para tener más oportunidades, asegurando que mostró un mejor nivel que Santiago Giménez y Guillermo Martínez, quienes, de acuerdo con el reporte, siguen teniendo prioridad en la rotación ofensiva del Vasco.

A ello se suma que los aficionados no olvidan que los jugadores convocados de Chivas se perdieron la Liguilla para concentrarse con la Selección Mexicana. Mientras Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez sí han tenido participación importante durante el Mundial, el caso de la Hormiga ha sido completamente distinto, generando todavía más frustración entre quienes consideran que fue precisamente el futbolista que más extrañó el Guadalajara en la fase final del Clausura 2026.

Aún hay esperanza para Armando González en el partido contra Inglaterra

A pesar de este panorama, todavía existe una posibilidad de que Armando González vuelva a tener minutos frente a Inglaterra. Si el partido se mantiene cerrado o la Selección Mexicana necesita buscar el gol en los instantes finales, la movilidad, presión e instinto goleador del delantero de Chivas podrían convertirlo en un revulsivo ideal, aprovechando que ingresaría con piernas frescas ante una defensa inglesa ya desgastada por el paso de los minutos.