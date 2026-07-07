La Selección Mexicana firmó una Copa del Mundo histórica en muchos sentidos y, aunque su participación llegó a su fin, dejó una ilusión que no se veía desde hace muchos años. El equipo mostró una identidad clara, compitió de tú a tú contra selecciones de primer nivel y volvió a despertar la esperanza de trascender. Ahora, con Rafa Márquez apuntando a tomar las riendas del Tri rumbo a 2030, varios jugadores de Chivas ya levantan la mano para convertirse en protagonistas del próximo proceso mundialista.

Diego Campillo jugó un amistoso con Selección y cumplió con creces.

Los primeros en buscar consolidarse serán, naturalmente, los futbolistas rojiblancos que ya vivieron la experiencia del Mundial 2026. Armando González intentará convertirse en el delantero titular indiscutible del Tri, mientras que Brian Gutiérrez y Luis Romo buscarán incrementar su protagonismo y sumar muchos más minutos. Por su parte, Roberto Alvarado y Raúl Rangel tratarán de mantener el lugar que se ganaron con Javier Aguirre, luego de firmar un torneo en el que fueron piezas fundamentales del combinado nacional.

Por otro lado, hay varios jugadores de Chivas que atraviesan un gran momento con Gabriel Milito y que muchos consideran merecían una oportunidad en la pasada Copa del Mundo. Futbolistas como Richard Ledezma, Diego Campillo, Omar Govea y Bryan González han mostrado un nivel muy alto en el Guadalajara y cuentan con características que podrían aportar mucho a la Selección Mexicana, especialmente por el entendimiento que han desarrollado dentro del sistema de juego rojiblanco.

Richard Ledezma quedó fuera del Mundial

También hay que considerar alos jóvenes que ya fueron considerados como sparrings por Javier Aguirre, una señal de que la Selección los contempla como parte del futuro. Kevin Castañeda y Luis Rey fueron convocados gracias al gran nivel que mostraron con Xolos y Puebla durante la temporada pasada, respectivamente, y ahora buscarán aprovechar su crecimiento bajo las órdenes de Gabriel Milito para dar el salto definitivo y convertirse en seleccionados nacionales de forma permanente.

Los jugadores de Chivas podrían beneficiarse de la escuela conjunta entre Gabriel Milito y Rafa Márquez

Uno de los factores que podría jugar a favor de los futbolistas del Guadalajara es la influencia futbolística que comparten Gabriel Milito y Rafa Márquez. Ambos coincidieron durante tres temporadas en el Barcelona, una etapa que marcó profundamente su visión del juego y que hoy se refleja en su trabajo como entrenadores. Por ello, los jugadores de Chivas podrían adaptarse con mayor facilidad a la idea futbolística del nuevo técnico de la Selección Mexicana, aumentando así sus posibilidades de consolidarse dentro del proceso rumbo al Mundial de 2030.