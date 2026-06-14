Las declaraciones de Fernando Cevallos sobre Diego Campillo no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron opiniones

Fernando Cevallos encendió el debate sobre la Selección Mexicana durante el programa Cuadro Titular de FOX, pues comentó que Edson Álvarez no debió haber ido al Mundial 2026 ya que no venía sin ritmo.

En medio de la conversación, Christian “Chaco” Giménez le preguntó directamente a Fernando Cevallos qué futbolista habría llevado a la Copa del Mundo en lugar del “Machín”.

Sin dudarlo, el analista mencionó dos nombres: Víctor Guzmán, de Rayados Monterrey, y Diego Campillo, quien viene de firmar un destacado semestre con nuestras Chivas.

Fernando Cevallos fue especialmente crítico con la presencia de Edson Álvarez en la convocatoria, argumentando que su lugar se sostiene más por su trayectoria que por su momento deportivo.

“Hoy Edson Álvarez está en selección por jerarquía y nada más. Un tipo que jugó 5 minutos en los últimos cuatro meses”, afirmó.

Cabe mencionar que la mención de Diego Campillo no es casualidad debido a que fue uno de los jugadores más sobresalientes del Torneo Clausura 2026 y sus actuaciones le valieron ser incluido por la Liga MX en el once ideal de la temporada.

Señalar que este debate surgió ante la posible titularidad del canterano del América para el compromiso contra Corea del Sur, ya que César Montes fue expulsado frente a Sudáfrica.

¿Cuándo es el partido de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026?

El partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur se llevará a cabo este jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Guadalajara, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por TUDN y Azteca Deportes.