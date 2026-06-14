Con una publicación en redes sociales, Chivas mostró su confianza en Tala Rangel de cara a medirse a Corea del Sur.

A unos días de disputar su segundo compromiso en la Copa del Mundo 2026, Raúl Rangel recibió una importante muestra de respaldo por parte de Chivas, pues a través de sus redes sociales, el equipo rojiblanco compartió una fotografía del guardameta acompañada de mensaje.

“El guardián de México”, dejando en claro el Club Deportivo Guadalajara su confianza en el arquero de cara al encuentro entre la Selección Mexicana y Corea del Sur correspondiente a la Fecha 2 de la Fase de Grupos.

La publicación del Rebaño Sagrado llega en un momento en el que el nombre de “Tala” Rangel ha estado en el centro de la conversación, y es que pese a que el TRI debutó con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, algunos periodistas cuestionaron el desempeño del cancerbero al considerar que mostró nerviosismo en un par de acciones.

Sin embargo, dentro de Chivas la percepción es completamente distinta, debido a que en Verde Valle consideran que el arquero cumplió con su labor en el estreno mundialista del representativo azteca.

Cabe mencionar que Raúl Rangel se perfila nuevamente como titular para el compromiso frente a Corea del Sur, en un partido que podría ser determinante para las aspiraciones del cuadro de Javier Aguirre.

¿Cuándo se celebrará el partido entre México y Corea del Sur?

Luego de iniciar su camino en la Copa del Mundo 2026 con una victoria sobre Sudáfrica, la Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo jueves 18 de junio, cuando se enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Destacar que el encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de TUDN y Azteca Deportes.