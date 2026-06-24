El nuevo futbolista del Guadalajara reveló una anécdota personal en el que un llamado a Selección Nacional le convenció de seguir en el balompié.

El futbol es un deporte de talento, pero sobre todo de disciplina y valentía, por lo que muchos jugadores no logran trascender; sin embargo, hay otros que se sobreponen a sus inseguridades y logran el sueño de ser profesionales tal y como lo hizo el nuevo refuerzo de las Chivas, Jordan Carrillo.

El mediocampista reveló que sus comienzos en el balompié fueron difíciles debido a que se tuvo que ir de su casa a los 14 años rumbo a Torreón para entrar a las fuerzas básicas de Santos Laguna, en donde todos los días pensó en abandonar todo y regresar a su casa junto a su familia.

Sin embargo, en solo seis meses en los que demostró su talento en la cantera de los Guerreros, se le abrieron las puertas de la Selección Mexicana, motivación que le valió para renunciar a sus miedos y continuar en el fubtol.

“Hubo muchos momentos en donde quería rendirme, quería regresarme a Culiacán, con mi familia, porque me fui muy chico a vivir solo, me fui a los 14 años.

“Me acuerdo que cuando recién llegué, lloraba todos los días, extrañaba todo. Cuando marqué la línea cuando duré los primeros seis meses, porque esos fueron los más duros, porque fue un ‘ya me quiero regresar’ y ya no seguir jugando.

“Me tocó un fin de semana que me dieron libre, me vine, estuve con ellos el fin de semana y todo. Cuando me iba a regresar, íbamos a la central (de autobuses) y me iba regresar solo a Torreón y le dije: ‘ya no quiero’ y empecé a llorar. Me dijo si te quieres quedar nosotros te apoyamos. Ahí entre sí y no, agarré y dije me voy a ir y todo el camino me fui llorando, como 10 horas de camino.

Jordan Carrillo en el 2016 con las fuerzas básicas de Santos Sub15 (IMAGO 7)

“Pasaron seis meses, me fue bien y una semana antes de jugar la Final, me dijeron que había muchas posibilidades de que me convocara la Selección. Ya tenía en la cabeza de se acaba el torneo, me voy de vacaciones y ya no regreso.

“Si vas a Selección, me quedo y le sigo en el futbol. Si no me convocan, me voy de vacaciones y no regreso. Perdemos la Final y estando en el vestidor mi entrenador me dijo: ‘sí te convocaron'”, recordó el ahora futbolista rojiblanco en un podcast de Culiacán llamado La Platicada.

¿Cuánto costó la carta de Jordan Carrillo a Chivas?

El Guadalajara decidió abrir la chequera después del brillante semestre que protagonizó el mediocampista en los Pumas, por lo que negociaron con Santos Laguna para concretar el traspaso, el cual osciló los 5 millones de dólares por el 70 por ciento de la carta, según reportes extraoficiales.