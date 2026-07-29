Armando González no asistió al All-Star Game de la Liga MX y la MLS, pero todo parece indicar que sí o sí lo querían.

Esta semana se disputará una nueva edición del All-Star Game entre la Liga MX y la MLS, un partido en el que ambas competiciones reúnen a varias de sus principales figuras para enfrentarse en un duelo de exhibición. Sin embargo, a pesar de contar en teoría con algunos de los mejores futbolistas de Norteamérica, el evento no ha logrado captar el interés de una gran parte de la afición, que cada año cuestiona su utilidad dentro de un calendario ya bastante cargado.

Una de las principales razones de ese desinterés es que varias de las grandes figuras de ambas ligas han rechazado participar en el encuentro. En el caso de Chivas, recientemente se dio a conocer que el Guadalajara decidió no prestar a cuatro de sus futbolistas convocados para esta edición, entre ellos Armando González, uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección del momento.

Armando González lleva 8 partidos sin anotar.

Sin embargo, todo parece indicar que la Liga MX quería contar con la Hormiga sí o sí. De acuerdo con información del diario La Afición, la organización hizo todo lo posible por negociar con Chivas la presencia del atacante rojiblanco, incluso ofreciéndose a no convocar a otros cuatro futbolistas del club que también aparecían entre los candidatos para el Partido de Estrellas.

La respuesta del Guadalajara habría sido mantener su negativa, pues el encuentro de la Jornada 3 frente al Puebla se disputará menos de 48 horas después del All-Star Game, lo que habría complicado la disponibilidad de sus jugadores. Además, en el caso específico de Armando González, la prioridad del cuerpo técnico es que recupere ritmo físico, futbolístico y goleador, luego de un periodo en el que perdió continuidad entre la Liguilla y su participación con la Selección Mexicana.

La decisión de Chivas también le resta atractivo a un evento que año con año genera menos expectativa entre los aficionados de la Liga MX. Con cada vez más clubes y futbolistas rechazando asistir debido a la carga de partidos, el futuro del All-Star Game comienza a ser tema de debate, pues muchos consideran que ha perdido relevancia dentro del calendario del futbol mexicano.

Armando González lleva ocho partidos sin anotar gol y necesita estar concentrado

A pesar de tener una carrera apenas en sus primeros años en la Primera División, Armando González atraviesa el peor bache goleador desde su debut con Chivas. El delantero rojiblanco acumula ocho partidos consecutivos sin marcar, considerando los últimos encuentros del Clausura 2026, sus apariciones con la Selección Mexicana y las dos primeras jornadas del Apertura 2026. Por ello, en el Guadalajara consideran que lo más importante es mantenerlo completamente enfocado para que vuelva a reencontrarse con el gol cuanto antes.