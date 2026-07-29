Toda la afición de Chivas se está lanzando contra Javier Hernández por hablar mal del Club, incluyendo Villa Villa.

Javier Hernández volvió a colocarse en el centro de la polémica tras sus recientes declaraciones sobre su segunda etapa en Chivas. En distintas entrevistas desde su llegada al Atlético Dallas, el delantero ha asegurado que fue tratado muy mal durante su paso por el Guadalajara e incluso confesó que esa experiencia le hizo perder las ganas de seguir jugando al futbol, palabras que contrastan con la forma en la que tanto el club como la afición lo despidieron, considerándolo una leyenda rojiblanca.

Si bien Chicharito dejó claro que su problema no fue con la afición, sino con personas al interior del club, sus declaraciones no fueron bien recibidas por una parte importante de los seguidores rojiblancos. Muchos consideran que el delantero fue respaldado en todo momento durante su regreso, incluso cuando las lesiones y su bajo rendimiento impidieron que tuviera el impacto deportivo que se esperaba de él.

El descontento llegó a tal grado que hasta Omar Villarreal, periodista de TV Azteca y reconocido aficionado de Chivas, criticó públicamente las declaraciones de Hernández. El comunicador cuestionó que el delantero se quejara de su paso por el Guadalajara cuando durante ese tiempo recibió el salario más alto del plantel y uno de los más elevados en la historia del club, pese a los nulos resultados deportivos que consiguió.

Con cada nueva conferencia de prensa del Atlético Dallas, el malestar entre la afición rojiblanca parece aumentar, pues Javier Hernández ha mantenido un discurso crítico sobre su experiencia en Chivas. Esto contrasta con la postura que había mantenido el propio Guadalajara, que hasta sus últimas publicaciones relacionadas con el delantero seguía reconociéndolo como una de las grandes leyendas de la institución.

Encuesta ¿Debemos seguir considerando a Chicharito una leyenda de Chivas tras sus declaraciones? ¿Debemos seguir considerando a Chicharito una leyenda de Chivas tras sus declaraciones? Nunca fue leyenda de Chivas, no ganó nada aquí Sí, lo que diga no cambia lo que hizo en el Club No, le dio la espalda al equipo con sus palabras Ya votaron 11 hinchas

El enojo de muchos aficionados también encuentra explicación en los números del atacante. Durante su segunda etapa con Chivas disputó 49 partidos y únicamente anotó cuatro goles, registrando un promedio superior a 400 minutos por cada anotación. A pesar de ello, tanto el club como la afición mantuvieron su respaldo hasta el final de su ciclo, el cual terminó después de un penal fallado que pudo significar el pase del Guadalajara a las semifinales del Apertura 2025.

Chivas no ha emitido una respuesta contra Javier Hernández y es poco probable que lo haga

Hasta el momento, ni Chivas ni alguno de sus directivos ha respondido públicamente a las declaraciones de Javier Hernández, y todo apunta a que esa postura se mantendrá, ya que históricamente el club ha evitado entrar en este tipo de confrontaciones. Habrá que esperar si en las próximas conferencias de prensa, previas o posteriores al partido frente al Puebla, algún jugador o el propio Gabriel Milito es cuestionado sobre el tema, ya que ambos convivieron con el delantero durante la última etapa de su carrera como rojiblanco.