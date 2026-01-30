El Estadio Alfonso Lastras no ha sido un terreno sencillo para las Chivas del Guadalajara desde el regreso del Atlético de San Luis a la Liga MX. Bajo la administración del Atlético de Madrid, los potosinos volvieron al Máximo Circuito en 2019 y, desde entonces, el Rebaño ha tenido serias dificultades cada vez que visitó dicha plaza.

El duelo de este sábado, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, marcará la séptima visita de Chivas al Alfonso Lastras ante el Atlético de San Luis. El balance hasta ahora es claramente desfavorable para los tapatíos: una sola victoria, tres empates y dos derrotas, una racha que buscarán romper para continuar con su gran inicio de certamen.

El único triunfo rojiblanco en este estadio se remonta al Clausura 2024, cuando un doblete de Víctor Guzmán desde los once pasos le permitió a Chivas imponerse y romper una racha negativa que se había extendido durante varios torneos. Antes y después de ese partido, los resultados fueron mayormente adversos o muy cerrados.

San Luis logró imponerse al Guadalajara en el Clausura 2021 (2-1) y en el Clausura 2025 (3-1), mientras que los empates se registraron en el Clausura 2020 (0-0), Clausura 2022 (2-2) y Clausura 2023 (0-0), confirmando la tendencia de partidos trabados y de escaso margen para Chivas.

En cuanto a números globales en el Alfonso Lastras, el Club Guadalajara suma 8 goles a favor y 10 en contra, para una diferencia negativa de -2, reflejo de las dificultades ofensivas y defensivas que ha enfrentado en este escenario.

Chivas busca su cuarto triunfo consecutivo

De cara al Clausura 2026, el contexto es distinto. El Atlético de San Luis ya perdió su único partido como local en el torneo, ante Tigres, y las Chivas llegan con paso perfecto tras tres jornadas bajo la dirección de Gabriel Milito, un presente que alimenta la ilusión de cambiar la historia reciente en territorio potosino.

¿A qué hora es el partido entre San Luis vs. Chivas?

El partido se disputará este sábado 31 de enero a partir de las 17:00 horas, en el Estadio Alfonso Lastras, donde Chivas buscará no solo mantenerse invicto, sino también romper una de sus visitas más incómodas del calendario.