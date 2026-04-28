La ausencia de Carlos Rodríguez en la convocatoria rumbo al Mundial de 2026 sigue generando controversia, y ahora sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de David Faitelson.

El polémico periodista deslindó directamente a Javier Aguirre de que el futbolista de Cruz Azul no apareciera en la lista que se dio a conocer este martes 28 de abril.

“A Carlos Rodríguez no lo sacó Javier Aguirre del Mundial. Quien lo hizo fue Brian Gutiérrez, de las Chivas”.

Cabe mencionar que la competencia en el mediocampo del TRI ha sido intensa en los últimos meses debido al nivel mostrado por distintos futbolistas, entre ellos Brian Gutiérrez, quien fue el mejor elemento en la última Fecha FIFA.

Durante el proceso reciente de la Selección Mexicana, Carlos Rodríguez se había consolidado como uno de los nombres habituales en las convocatorias de Javier Aguirre. Por ello, ha llamado especialmente la atención que su nombre no aparezca entre los considerados para el Mundial de 2026.

¿Qué jugadores de Chivas fueron considerados por Javier Aguirre para el Mundial?

En total, Javier Aguirre convocó a cinco futbolistas de Chivas para la Copa del Mundo: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Armando González y Roberto Alvarado.