La baja de Bryan González supone un problema complicado para Gabriel Milito y Chivas, debido a que es el único jugador del plantel que no cuenta con un sustituto natural. Si bien existen futbolistas que han ocupado el puesto de carrilero por izquierda, ninguno juega habitualmente en esa posición, por lo que tendrían que adaptarse para cumplir con las funciones ofensivas y defensivas que exige el sistema del estratega rojiblanco.

Durante el partido entre Seattle Sounders y Chivas, Hugo Camberos fue el encargado de cubrir esa zona del campo después de la salida del Cotorro. Sin embargo, habrá que observar si puede adaptarse definitivamente a las exigencias de Milito, pues sus principales cualidades son ofensivas y prácticamente toda su carrera la ha desarrollado como extremo por izquierda, una posición que no existe dentro del sistema habitual del entrenador argentino.

Bryan González salió lesionado del partido contra Seattle Sounders.

Las otras opciones son Miguel Gómez y Jonathan Pérez, dos jugadores que, al igual que Camberos, no han tenido demasiada actividad bajo las órdenes de Gabriel Milito. Por lo tanto, a menos que el estratega rojiblanco decida depositar su confianza en alguno de ellos, Chivas todavía podría aprovechar que el mercado de fichajes permanece abierto para buscar una solución que permita cubrir la ausencia de Bryan González.

Y es que desde el mercado de invierno ya se había advertido que la posición de carrilero por izquierda era una de las que más urgía reforzar, incluso por encima de la defensa central o el mediocampo, precisamente porque no existían más alternativas naturales para suplir al Cotorro. Aunque Milito ha dejado claro que no necesita más jugadores para competir por el título, la lesión de González podría hacer que la posibilidad de incorporar un futbolista vuelva a estar sobre la mesa.

Por ahora, todo dependerá de conocer el diagnóstico definitivo de Bryan González. La gravedad y el tiempo de recuperación de su lesión podrían determinar si Chivas decide esperar su regreso y adaptar a alguno de sus jugadores, o si finalmente busca un refuerzo en el mercado. Tampoco tendría demasiado sentido incorporar a otro futbolista si las noticias sobre la lesión del Cotorro terminan siendo positivas, por lo que el Guadalajara tendrá que analizar cuidadosamente sus opciones.

Bryan González es el jugador con más minutos de juego bajo el mando de Gabriel Milito

La importancia de Bryan González para Gabriel Milito queda todavía más clara al revisar sus números: el Cotorro suma más de 4,100 minutos desde que el argentino tomó el cargo como director técnico de Chivas, convirtiéndose en el jugador con mayor participación durante su gestión. El carrilero rojiblanco supera incluso a futbolistas como Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado, quienes se perdieron varios partidos durante sus convocatorias con la Selección Mexicana. El dato refuerza la enorme confianza que Milito tiene en González y explica por qué su lesión representa un problema tan importante para el Guadalajara.