El argentino reconoció el trabajo que ha realizado Chivas y aseguró que el equipo rojiblanco cuenta con argumentos suficientes para llegar a la Liguilla.

El director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, reconoció el potencial de Chivas tras la victoria de su equipo por 0-2 en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Gracias a Alexis Vega y Jesús Gallardo, el conjunto “Escarlata” inició con el pie derecho el campeonato, aunque el estratega argentino dejó en claro que el marcador no cambia la buena impresión que le dejó el Rebaño Sagrado.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el “Turco” aseguró que el Club Deportivo Guadalajara será uno de los protagonistas del certamen y consideró que enfrentarlo en el arranque del campeonato representó una exigente prueba para sus dirigidos.

“Chivas es un equipo que va a estar en los primeros lugares, va a estar en la Liguilla, así que para nosotros es un buen parámetro“, expresó el entrenador de los Diablos Rojos ante los medios de comunicación, resaltando el valor del triunfo obtenido frente a los pupilos de Gabriel Milito.

Cabe mencionar que el primer gol llegó gracias a un penal convertido por Alexis Vega a lo Panenka, mientras que Jesús Gallardo sentenció el compromiso tras un contragolpe bien ejecutado en la recta final: “Sabíamos que el rival iba a ser muy exigente, y la verdad que el equipo nuestro jugó arriba de mis expectativas por el tema de la poca preparación”, finalizó.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Apertura 2026?

Tras el amargo debut en el Torneo Apertura 2026, Chivas tendrá una nueva oportunidad para sumar sus primeros puntos cuando reciba a los Bravos de Juárez el próximo sábado 25 de julio en el Estadio Akron. El compromiso, correspondiente a la Jornada 2, está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido de manera exclusiva a través de Prime Video.

El encuentro representa una oportunidad inmejorable para que el Rebaño Sagrado deje atrás la derrota sufrida ante Toluca y comience a enderezar el rumbo en el certamen. Del otro lado estará un conjunto fronterizo que también llega con la necesidad de reaccionar, luego de caer en su presentación frente al Puebla.