Chivas volvió a caer ante Toluca en el partido correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026, una derrota que terminó con varias de las rachas positivas que había construido el Guadalajara en los últimos meses. El Rebaño Sagrado perdió su invicto en el Estadio Akron y también dejó atrás una larga seguidilla sin derrotas en la primera jornada de la Liga MX. Sin embargo, el resultado también hizo todavía más grandes algunas estadísticas negativas que ya arrastraba frente a los Diablos Rojos.

Con este nuevo descalabro, Chivas mantiene la mala racha de más de dos años sin poder derrotar al Toluca. La última victoria rojiblanca sobre el conjunto escarlata se dio durante la Liguilla del Clausura 2024, cuando el Guadalajara eliminó a los Diablos para avanzar a las semifinales. Desde entonces, el equipo tapatío no ha podido volver a imponerse a uno de los rivales que más se le han complicado recientemente, aunque existe una estadística que resulta todavía más preocupante.

Chivas volvió a caer ante Toluca sin meter gol.

La derrota por 0-2 amplió una racha que refleja perfectamente el dominio del Toluca sobre el Guadalajara. El equipo dirigido por Gabriel Milito acumula ya tres derrotas consecutivas frente a los Diablos Rojos y, además, tres partidos seguidos sin poder marcarles un solo gol. Se trata de un dato especialmente llamativo considerando que Chivas ha destacado durante el último año por practicar un futbol ofensivo y convertirse en una de las mejores ofensivas del campeonato.

Lo más frustrante para el Guadalajara es que en varios lapsos de estos encuentros ha logrado competir e incluso controlar el desarrollo del partido. Sin embargo, el equipo todavía no encuentra la fórmula para vulnerar la portería escarlata, pese a que Toluca es un conjunto que apuesta por atacar constantemente y suele dejar espacios cuando adelanta sus líneas, algo que hasta ahora Chivas no ha conseguido aprovechar.

Ahora, el objetivo del Rebaño Sagrado será dejar atrás rápidamente esta derrota y enfocarse en el compromiso de la Jornada 2, cuando volverá a jugar en el Estadio Akron para recibir a Bravos de Juárez. Ambos equipos llegan necesitados después de perder en su debut, por lo que el encuentro representa una oportunidad importante para que Chivas recupere confianza y sume sus primeros tres puntos del torneo.

Chivas y Toluca podrían reencontrarse en Liguilla y sería la prueba definitiva para Gabriel Milito

Aunque el Guadalajara lleva más de dos años sin derrotar al Toluca, su último triunfo sobre los Diablos llegó precisamente en una serie de Liguilla. Todo apunta a que ambos equipos volverán a ser protagonistas del Apertura 2026 y tienen amplias posibilidades de reencontrarse en la fase final. Si ese escenario se presenta, Gabriel Milito tendrá varios meses para preparar la revancha ante uno de los rivales que más se le han complicado desde que llegó al banquillo rojiblanco y que luce como uno de los principales obstáculos en la carrera por el campeonato.