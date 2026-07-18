Chivas tiene una mala racha de más de dos años ante Toluca, y llegó el momento de romperla en el Estadio Akron.

Chivas debutará esta noche en el Apertura 2026 recibiendo al Toluca en el Estadio Akron, en un encuentro que marcará el inicio del camino del Guadalajara en un semestre lleno de expectativas. El Rebaño Sagrado parte como favorito para quedarse con los tres puntos, gracias al gran momento que vive el plantel y a las importantes incorporaciones que fortalecieron el proyecto de Gabriel Milito durante el mercado de fichajes.

Más allá de comenzar con una victoria, Gabriel Milito tiene una cuenta pendiente muy clara. Desde su llegada al banquillo rojiblanco, el estratega argentino no ha podido derrotar ni al Toluca ni al Cruz Azul, los únicos dos rivales que se le han resistido durante los dos torneos que lleva al frente de Chivas. Por ello, el compromiso de esta noche representa una oportunidad ideal para quitarse esa espinita y demostrar que el equipo está listo para competir por el campeonato.

Chivas y Toluca se verán las caras en la Jornada 1

Sin embargo, la mala racha ante los Diablos Rojos va mucho más allá de la etapa de Gabriel Milito. El Guadalajara lleva más de dos años sin derrotar al Toluca, siendo su última victoria la conseguida en la Liguilla del Clausura 2024, cuando el Rebaño se impuso 1-0 en el partido de ida y posteriormente empató 0-0 en la vuelta, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo.

Desde aquella serie de Liguilla, Chivas registra un empate y tres derrotas frente al conjunto escarlata. La más dolorosa fue, sin duda, la goleada por 0-3 sufrida en el Estadio Akron durante el Apertura 2025, cuando el equipo de Gabriel Milito ya comenzaba a mostrar un nivel muy competitivo. Aquella noche, la afición rojiblanca llegó a pensar por un momento que el proyecto podía venirse abajo, aunque el Guadalajara terminó reaccionando y firmando una gran recta final de campeonato.

Encuesta ¿Podrá Chivas celebrar un triunfo esta noche ante Toluca? ¿Podrá Chivas celebrar un triunfo esta noche ante Toluca? Sí, Chivas es favorito y vamos a ganar No, es un rival difícil y hay que aceptarlo Lo más seguro es un empate Ya votaron 2 hinchas

Para el duelo de esta noche, ambos equipos llegarán con bajas importantes. No obstante, la ausencia que más podría pesar es la de Paulinho, quien está prácticamente descartado después de sufrir un desgarre durante el partido de preparación que Toluca disputó frente al Atlante la semana pasada. Una baja sensible para Antonio Mohamed que podría modificar el funcionamiento ofensivo de los Diablos Rojos.

Chivas tiene una muy buena racha ante Toluca en el Estadio Akron

Aunque los enfrentamientos recientes favorecen al Toluca, el historial en el Estadio Akron cuenta una historia muy distinta. De hecho, los Diablos Rojos son uno de los equipos que más ha sufrido cuando visita la casa del Guadalajara. En Liga MX, Chivas ha derrotado al Toluca en siete ocasiones dentro del Akron: 2-0 en el Clausura 2012, 1-0 en el Clausura 2015, 2-0 en el Clausura 2017, 1-0 en el Clausura 2019, 2-0 en el Apertura 2021, 3-2 en el Clausura 2024 y 1-0 en la Liguilla del Clausura 2024, un historial que alimenta la ilusión de la afición rojiblanca de volver a celebrar un triunfo frente al conjunto escarlata.