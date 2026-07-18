Chivas y Toluca podrían tener un problema con los uniformes para su partido de esta noche, el cual adelantaron las Fuerzas Básicas.

Chivas y Toluca se enfrentarán la noche de este sábado en la Jornada 1 del Apertura 2026, en el que para muchos será el partido más atractivo de toda la fecha inaugural, pues ambos clubes llegan como serios candidatos a pelear por el título, por lo que el duelo en el Estadio Akron genera una enorme expectativa entre los aficionados de la Liga MX.

Como ocurre cada jornada, las Fuerzas Básicas de ambos clubes también tuvieron actividad previamente. Las categorías Sub-19 y Sub-21 se enfrentaron en Verde Valle, en partidos que fueron transmitidos por Chivas TV. Sin embargo, durante esos encuentros los aficionados detectaron un detalle que podría repetirse por la noche en el partido del primer equipo y que podría dificultar el seguimiento del encuentro.

El problema está en los uniformes elegidos por ambos equipos. Mientras Chivas utilizará su tradicional jersey rojiblanco con algunos detalles en azul marino, Toluca jugará con una camiseta blanca que también incorpora detalles en ese mismo tono azul. En varias tomas abiertas de la transmisión, los colores llegan a confundirse, especialmente cuando los jugadores aparecen a mayor distancia de la cámara.

Algunas tomas revelaban lo confuso de los uniformes.

La similitud aumenta todavía más al observar los shorts que vestirán ambos conjuntos, ya que los dos son de un tono azul muy parecido. El elemento que realmente ayuda a diferenciarlos son las calcetas: Chivas jugará con unas del mismo color que el short, mientras que Toluca utilizará calcetas blancas, siendo el contraste más evidente entre ambas equipaciones.

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Lo más llamativo es que esta combinación de uniformes fue aprobada por la Liga MX para disputar el encuentro. Todo indica que no se consideró lo similares que lucen ambas indumentarias en la transmisión televisiva, una situación que contrasta con lo ocurrido recientemente en la Copa del Mundo 2026, donde el reglamento obligaba a que los equipos utilizaran uniformes completamente diferenciados para evitar cualquier tipo de confusión.

Chivas por fin estrenará su uniforme Nike entre varios problemas con los aficionados y con el propio club

Más allá de esta curiosa coincidencia con los colores, el partido ante Toluca también marcará el esperado debut oficial del nuevo uniforme Nike de Chivas. La presentación de la indumentaria estuvo rodeada de retrasos tanto para el club como para los aficionados, al grado de que el Guadalajara disputó toda la pretemporada con ropa de entrenamiento y muchos abonados fueron informados de que recibirán su jersey hasta dentro de varios meses. Ahora, finalmente, el Rebaño podrá estrenar su nueva piel en un partido oficial, aunque la polémica alrededor de la marca todavía está lejos de terminar.