Durante todo el mercado de invierno, Chivas buscó reforzar la defensa central por petición expresa de Gabriel Milito, un fichaje que finalmente no se concretó. Si bien influyó que los jugadores que estaban en la mira entraban en planes de sus clubes y no hubo facilidades para negociar, otra razón de peso es que el Guadalajara confía en un prospecto interno que consideran clave para el futuro.

Se trata de Carlo Soldati, un prometedor defensa central que, con apenas 20 años, ya cuenta con experiencia en Europa tras su paso por el Cagliari de Italia, aunque dentro de sus fuerzas básicas. Soldati es visto como un proyecto a mediano y largo plazo para el Rebaño Sagrado, al grado de que fue fichado incluso después de haber sufrido una grave lesión de ligamento cruzado.

Precisamente por esa lesión, Soldati, actualmente registrado con el Tapatío, aún no ha debutado con la camiseta rojiblanca, ya que el club ha optado por llevar su recuperación con total cautela. Sin embargo, en las últimas horas la cuenta oficial de Instagram del Tapatío confirmó que ya entrena con normalidad, incluso golpeando el balón, lo que indica que su regreso a las canchas podría darse en poco tiempo.

Además de su paso por el Cagliari Sub-20 y el Querétaro Sub-21, Carlo Soldati también cuenta con experiencia en la Selección Mexicana Sub-20. Con sus 1.91 metros de estatura, es un defensor fuerte por juego aéreo, capaz de alejar el peligro en su área y sumarse al ataque en balón parado, cualidades que lo convierten en una opción muy interesante tanto para Pepe Meléndez como, a futuro, para Gabriel Milito.

Carlo Soldati sería la razón por la que no ficharon a un defensa y dejaron ir al Pájaro Méndez

La confianza en Soldati podría explicar dos decisiones importantes del Guadalajara en este torneo: no fichar a ningún defensa central para el Clausura 2026 y permitir la salida de Francisco Méndez al Necaxa, un movimiento que sorprendió a muchos. Aunque no existe confirmación oficial, todo apunta a que en la directiva ven en Carlo Soldati a un defensor con potencial para dar pronto el salto al Primer Equipo.