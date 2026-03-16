Uno de los grandes aciertos de Chivas es dejar trabajar a gusto a Gabriel Milito para que decidiera el mejor momento para darle minutos a Armando González, quien se ganó su lugar entrando en el segundo tiempo y marcando goles. Al igual que la Hormiga, Erick Torres, exjugador del Rebaño Sagrado, vivió una situación en Costa Rica porque en Liberia comenzó a ingresar en los segundos tiempos. Sin embargo, el último fin de semana no solo fue de inicio, sino que además marcó y se metió en la conversación en la tabla de goleo.

El Cubo es recordado por no haber tenido oportunidad para afianzarse como jugador del Guadalajara de Matías Almeyda. Su gran éxito como futbolista se dio en la liga costarricense con las playeras de Guanacasteca, Herediano, Sporting Club y ahora Liberia.

En su actual equipo no es titular indiscutido, pero ingresa en los segundos tiempos y no para de anotar goles. A diferencia de otros fines de semana, fue titular y pagó con creces ese premio porque anotó el 2-0 parcial ante Herediano, uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, en una contra letal para empujar solamente el balón.

Tras anotar su cuarto gol en el Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica, el Cubo Torres se metió en la conversación por ser líder de la tabla de goleo con cuatro goles. El ex-Chivas es quinto y se ubica a uno de Ronaldo Cisneros, segundo en esta estadística, y a dos de Marcel Hernández, goleador del campeonato costarricense.

Ángel Zaldívar anotar y da asistencia en Costa Rica

En la misma liga se encuentra Ángel Zaldívar como jugador de Alajuelense, último campeón de Costa Rica. El último fin de semana asistió a Alvarado en el 1-0 y anotó el 2-0 parcial para la victoria ante Pérez Zeledón.