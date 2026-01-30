Después del parón, el Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad este fin de semana ya que enfrentará al Atlético de San Luis por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 y este viernes cerró su preparación en Verde Valle.

El equipo de Gabriel Milito buscará su cuarto triunfo consecutivo para seguir en lo más alto de la tabla general y seguir consolidando su buen funcionamiento colectivo en la campaña.

En Chivas saben que este compromiso representará una prueba de máxima dificultad, motivo por el cual el estratega argentino decidió convocar a 22 futbolistas para medirse en calidad de visitante al Atlético de San Luis.

La convocatoria de Chivas para enfrentar al Atlético de San Luis

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Richard Ledezma

– Miguel Gómez

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Ángel Chávez

– Rubén González

– Bryan González

– Luis Romo

– Omar Govea

– Brian Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Hugo Camberos

– Santiago Sandoval

– Armando González

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín

Cabe mencionar que Ángel Chávez, zaguero que llegó como refuerzo este semestre para el Tapatío, fue considerado por Gabriel Milito ante la ausencia por lesión de Gilberto Sepúlveda.

Destacar que dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Libertad Financiera, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN y ViX.