Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026 en las instalaciones de Verde Valle, donde este sábado disputará un nuevo amistoso de pretemporada frente a Leones Negros tras el empate sin goles ante Correcaminos. Mientras Gabriel Milito sigue afinando detalles de cara al debut contra Toluca, Gilberto Sepúlveda habló por primera vez sobre su salida rumbo a Juárez, Hugo Camberos compartió un mensaje que entusiasmó a la afición rojiblanca y el Rebaño sumó a Giovanny Valencia, otro joven mexicoamericano que buscará abrirse camino en las Fuerzas Básicas del Guadalajara.

Chivas enfrenta a Leones Negros en Verde Valle

Luego de igualar sin goles frente a Correcaminos, el Guadalajara tendrá una nueva prueba de preparación este sábado ante Leones Negros. Inicialmente, el encuentro estaba previsto para disputarse este viernes en el Estadio Tepa Gómez, pero finalmente se trasladó a las instalaciones de Verde Valle y se jugará a puertas cerradas. De acuerdo con distintos reportes, la decisión habría sido impulsada por Gabriel Milito, quien no quedó conforme con la intensidad de algunas entradas observadas en el amistoso anterior. El cuerpo técnico busca minimizar riesgos físicos en una etapa sensible de la pretemporada y priorizar el trabajo futbolístico por encima de la exposición pública.

Gilberto Sepúlveda explicó cómo se dio su salida de Chivas

Uno de los movimientos más importantes del mercado rojiblanco fue la salida de Gilberto Sepúlveda a Bravos de Juárez. El defensor perdió protagonismo dentro de la consideración de Gabriel Milito y finalmente optó por buscar continuidad en otro equipo. Antes de abandonar Guadalajara, el Tiba habló en el aeropuerto y dejó claro que su salida se produjo en buenos términos con todas las partes involucradas. “Al final fue todo con mucha claridad. Creo que es importante mencionarlo. Las cosas se dieron de buena manera tanto del cuerpo técnico, directiva y mía. Hubo demasiada claridad ante cualquier situación que se pudo presentar este año y sobre todo para la salida”.

Hugo Camberos mantiene la motivación intacta

Pese a no haber tenido demasiados minutos durante los últimos meses, Hugo Camberos sigue trabajando para ganarse un lugar dentro del primer equipo. El joven extremo es uno de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca, que constantemente pide más oportunidades para él. A través de sus redes sociales, el canterano compartió una publicación acompañada por un mensaje que fue bien recibido por los seguidores del Guadalajara. “Trabajando para alcanzar mi mejor versión y disfrutando cada momento”. Muchos aficionados interpretaron la frase como una muestra de compromiso y paciencia mientras busca convencer a Gabriel Milito de que merece una mayor participación durante el Apertura 2026.

(Instagram Hugo Camberos)

Chivas suma otro talento mexicoamericano a sus Fuerzas Básicas

El Guadalajara continúa reforzando su estrategia de captación de talento mexicoamericano. Tras la reciente incorporación de Landon Zúñiga para el Tapatío, ahora apareció el nombre de Giovanny Valencia como una nueva apuesta de la institución. El mediocampista de 17 años se formó en New Jersey con Montclair Boys Soccer y también pasó por Ocelot Academy, academia de la que surgió Jonathan Pérez, uno de los refuerzos que llegaron al primer equipo rojiblanco el semestre pasado. Valencia tuvo recientemente una experiencia vinculada a Pachuca y ahora buscará continuar su desarrollo dentro de la estructura de Fuerzas Básicas de Chivas, que sigue ampliando su búsqueda de talento más allá de las fronteras mexicanas.