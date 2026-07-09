Gilberto Sepúlveda se va de Chivas luego de un año en el que apenas sumó un puñado de minutos. En el aeropuerto confirmó que se va bien y que el Guadalajara está en buenas manos.

Uno de los jugadores que se fue por la puerta de atrás de Chivas es Gilberto Sepúlveda, quien llegará a FC Juárez por un año a préstamo. En medio de su salida del Rebaño Sagrado, el Tiba afirmó que Gabriel Milito y la directiva fueron claros con él. Además, señaló que el equipo se queda con un buen entrenador y buenos jugadores.

El Rebaño Sagrado se ha caracterizado en el último tiempo por ir depurando la plantilla de aquellos jugadores que no eran tenidos en cuenta por su nivel y profesionalismo. En este libro de pases se dio la salida de Érick Gutiérrez y Alan Pulido, jugadores que no eran tenidos en cuenta por el entrenador argentino.

En las últimas horas, Gilberto Sepúlveda confirmó su salida de Chivas ya que fue captado en el aeropuerto de Guadalajara para comenzar su viaje hacia FC Juárez. En diálogos con la prensa, el futbolista formado en Verde Valle señaló que tanto el técnico como la directiva fueron claros con su actualidad.

Gilberto Sepúlveda se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Al final fue todo con mucha claridad. Creo que es importante mencionarlo. Las cosas se dieron de buena manera tanto del cuerpo técnico, directiva y mía. Hubo demasiada claridad ante cualquier situación que se pudo presentar este año y sobre todo para la salida”, declaró el zaguero para dejar claro que no hubo problemas con Gabriel Milito.

A su vez, dejó un mensaje sobre la plantilla que Chivas formó para el siguiente torneo. “Es un gran plantel. Sin duda le va a ir muy bien. Hará una gran campaña. De mi parte espero que le vaya bien. Soy Chivas de corazón. Están en buenas manos con un buen técnico, una buena directiva y sobre todo buenos jugadores”, comentó.

Gilberto Sepúlveda habló de su salida de Chivas

Tiba le confirmó a la prensa que era necesaria su salida del Guadalajara. “Es un reto importante, creo que estoy muy motivado. Era necesario. Era el momento de salir y tomar ese reto de crecer. Es ahora el momento y muy necesario”, declaró el defensa formado en Verde Valle. Y agregó: “Fue un año complicado, uno como jugador vive y lo estimula. Uno busca demostrar buenas condiciones y las capacidades que uno tiene. Voy en busca de eso”, declaró

A pesar de comenzar un nuevo reto en FC Juárez, Gilberto Sepúlveda se mostró agradecido con el Guadalajara. “Con Chivas estaré eternamente agradecido. Fue mi casa durante trece años. Es el club que me vio crecer, que me dio la oportunidad de cumplir un sueño como profesional”, cerró el Tiba en el aeropuerto.