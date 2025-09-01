Karla Martínez vive un auténtico renacer en la Liga MX Femenil. Después de una salida inesperada de Chivas, donde dejó de ser prioridad para el técnico Antonio Contreras y apenas sumó minutos en el Clausura 2025, la defensora encontró en Toluca Femenil el escenario ideal para recuperar protagonismo y demostrar todo su talento.

En su regreso al equipo escarlata, Karla Martínez no tardó en hacerse sentir. Ha liderado la zaga con personalidad y solidez, destacando al punto de ser elegida Mejor Jugadora en tres de los primeros nueve partidos del Apertura. Su impacto fue tan inmediato que la Liga MX Femenil la reconoció como la Mejor Jugadora del Mes de julio, un premio que refleja su nivel.

Karla Martínez fue elegida como figura del último partido (Twitter)

El contraste con su paso más reciente por Chivas es evidente. De estar relegada y sin continuidad, hoy Karla Martínez es protagonista y uno de los nombres propios de la Liga MX Femenil. Su presente confirma que muchas veces un cambio de aire puede ser útil para relanzar una carrera.

Este nuevo reconocimiento para Karla Martínez motivó varios comentarios de aficionados rojiblancos indignados con la decisión de dejarla salir a un rival directo. Tanto Antonio Contreras como Nelly Simón prefirieron darle salida para apostar por otras opciones de la plantilla.

Los números de Karla Martínez en Chivas

Durante su etapa con el conjunto rojiblanco, Karla Martínez llegó a completar unos 49 partidos entre titularidades e ingresos desde el banquillo. Con Antonio Contreras perdió protagonismo y decidió marcharse: “Siendo parte de ti aprendí, crecí, fallé, lloré, me levanté y llegué a lugares donde viví experiencias que veía muy lejanas y agradezco por todo eso”, dijo en su carta de despedida del Rebaño Sagrado.