La futbolista juvenil, pero con mucha experiencia, podría llegar al Guadalajara para el próximo torneo.

Chivas Femenil continúa en una reestructuración absoluta en el plantel del primer equipo, por lo que la Directora Deportiva, Nelly Simón, ha ido dándole salida a varias jugadoras de cara al Apertura 2026; sin embargo, por fin podrían comenzar las noticias sobre refuerzos.

Debido a que en las semanas recientes se han dado a conocer múltiples bajas del plantel de primera división, es evidente de que la directiva deberá buscar refuerzos para suplir todas las salidas que se están registrando, en donde todo apunta a que la primera será Natalia Mauleón.

La reportera de Fox, Paola de la Torre, destapó que la mediocampista que ha militado en Toluca, América y recientemente en Pachuca estaría muy cerca de convertirse en refuerzo para el Guadalajara de cara al próximo Apertura 2026.

“Natalia Mauleón MUY CERCA de convertirse en nueva jugadora de Chivas Femenil. La futbolista de 24 años cuenta con paso por Toluca, América y Pachuca. Además de vestir la camiseta de la Selección Mexicana”, puso la comunicadora en su cuenta de X.

¿Cuáles son las jugadoras que han causado baja en Chivas Femenil?