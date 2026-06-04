La directiva del Guadalajara y el entorno de la misma jugadora estarían analizando el poder gestar una salida para el próximo torneo.

Chivas Femenil sigue siendo blanco constante de rumores en torno al futuro de muchas de sus futbolistas debido a que no se han dado a conocer detalles sobre posibles renovaciones de muchas referentes del Rebaño; sin embargo, la guillotina de Nelly Simón podría llegar hasta a las juveniles.

Amalia López es una de las promesas del futbol mexicano; sin embargo, su participación ha sido esporádica en la escuadra del Guadalajara bajo la tutela de Antonio Contreras, por lo que ya hay versiones de que la directiva y la futbolista podrían negociar su salida a préstamo a otro club.

Según el especialista en mercado de fichajes femenil, Bruno Hernández, Nelly Simón y el entorno de la mexico-estadounidense estarían analizando qué será del futuro de la mediocampista, en donde habría la posibilidad de que saliera a otro club del Circuito Rosa.

“Les había platicado que la situación está un poquito tensa, porque hay muchas jugadoras que están viendo a ver qué pasa con su situación: si renuevan o si se van. Hay muchas que quieren tener minutos.

“Hay una posibilidad de que una jugadora joven salga y estamos hablando de Amalia López. Jugadora que llegó no hace mucho, ha tenido algunos minutos y ya marcó gol, pero están evaluando tanto la jugadora como la directiva de que salga a préstamo a alguno de los equipos de la Liga MX Femenil. No está cerrado”, explicó el comunicador en un video en su canal de YouTube.

¿Qué es lo que perdería Chivas Femenil con la salida de Amalia López?

Independientemente de que es considerada una de las joyas a futuro del futbol mexicano, la mediocampista era una de las futbolistas que más minutos de menores ha sumado en los dos recientes torneos, tomando en cuenta de que Antonio Contreras ha recurrido a los minutos en Selecciones Nacionales para poder cumplir con dicha regla.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.