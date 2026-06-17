La Selección Mexicana llegó la noche de este martes a Guadalajara para disputar su segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026, en el que enfrentará a Corea del Sur sobre la cancha del Estadio Akron. Como era de esperarse, cientos de aficionados se dieron cita para recibir al combinado nacional, generando un ambiente muy especial para los jugadores de Chivas que forman parte de la convocatoria de Javier Aguirre.

Uno de los futbolistas que más muestras de cariño recibió fue Armando González. La Hormiga se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición mexicana gracias a su historia de esfuerzo, su explosión goleadora y su llegada al Mundial 2026. Sin embargo, la gran sorpresa fue que incluso algunos aficionados coreanos que se encontraban en la ciudad también aprovecharon para mostrarle su admiración, pese a que sus selecciones serán rivales este jueves.

El respeto que genera Armando González parece ir más allá de los colores o las nacionalidades. A pesar de haber tenido pocos minutos en los últimos partidos y de que Javier Aguirre no lo contempla como titular, la Hormiga se ha ganado el reconocimiento de propios y extraños gracias a su humildad, su mentalidad de trabajo y los resultados que ha entregado dentro de la cancha. Ese perfil de futbolista que se gana todo con esfuerzo ha provocado que incluso aficionados rivales reconozcan su trayectoria reciente.

Ahora la atención está puesta en la decisión que tomará Javier Aguirre para el encuentro frente a Corea del Sur. La afición que llenará el Estadio Akron espera ver a Armando González sobre el terreno de juego, especialmente porque se trata de uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca y porque tendría la oportunidad de disputar un partido mundialista en la que ha sido su casa durante los últimos años.

Armando González sueña con anotar su primer gol en Mundiales en el Estadio Akron

Aunque no pudo marcar en el debut frente a Sudáfrica, Armando González dejó claro después del partido que uno de sus grandes sueños es anotar su primer gol en una Copa del Mundo precisamente en el estadio donde ha construido gran parte de su historia como profesional. Por ello, la ilusión de la afición rojiblanca es que Javier Aguirre le otorgue minutos frente a Corea del Sur y que la Hormiga pueda escribir un nuevo capítulo memorable en el Estadio Akron este jueves por la noche.